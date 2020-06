Imprenditori sull’orlo di una crisi economica per la mancata erogazione dei finanziamenti dalle banche

(Antonio Grilletto) Napoli – Favoriti “i soliti raccomandati”, nessuna banca sta regolarmente erogando gli attesi e promessi finanziamenti fino a 30 mila euro del decreto liquidità ! Gli imprenditori sono sull’orlo di una crisi economica irreversibile ed in più di 300 si sono già organizzati in un comitato “anti bancovid virus mortale “ che mi onoro di difendere con tanti colleghi per lanciare ultimo grido d’allarme e manifestare la necessità di assistenza e sussidi reali , tramite altrettanti attacchi civili e flash mob fuori gli istituti di credito contraddistintisi per i dinieghi e speculazioni in danno dei clienti . Colpiremo nel marketing gli speculatori di turno e la cattiva pubblicità sarà una delle tante risposte che meritano .

Condividete e scriveteci stiamo stilando una classifica delle banche peggiori , che hanno provocato più crisi e danni proprio nell’emergenza corona virus e colpiremo prima di tutto la loro immagine denunciando la pubblicità ingannevole per far capire bene chi sono e come il sistema bancario si approfitta e nutre delle sofferenze degli imprenditori , poi ogni banca sara trascinata in tribunale innanzi al giudice e dovrà giustificare la sua inspiegabile condotta e dinieghi discriminatori che violano anche i principi più elementari della sana concorrenza commerciale avvantaggiando e sostenendo solo chi è più simpatico e gentile con le banche in danno degli altri lasciati senza respiro ! Ho già scritto e diffidato tante banche, come questa di seguito, denuncia l’avvocato Pisani. Cara banca Credit Agricole il finanziamento di 25mila euro (oggi 30mila) e’ un diritto non una cortesia che fanno le banche ! Ora vediamo chi comanda come sostenete voi negando respiro ai clienti e se la legge è uguale per tutti !!! Fino ad oggi le banche hanno esasperato e discriminato gli imprenditori, con strane ed illegittime preferenze dettate dai direttori, ma noi chiediamo giustizia e la condanna di Banche come Credit Agricole protagonista della crisi di gaetano un altro ristoratore che grida vendetta e che ha deciso di esser tra i leader della protesta anti bancovid.