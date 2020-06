Giovanni Improta, aspettando i “Giochi olimpici silenziosi 2021”

(Caserta24ore) TEVEROLA. Il campione teverolese Giovanni Improta ha ricevuto, in via ufficiosa, una comunicazione telefonica molto importante: figura tra i 4 atleti che rappresenteranno l’Italia nella disciplina del karate ai “Giochi olimpici silenziosi 2021”. Il teverolese, dopo lo stop a causa del COVID-19, ha ripreso ad allenarsi nella piccola palestra di famiglia. “Nel mese di settembre dovrebbero arrivare due buone notizie – afferma Giovanni Improta -. Si tratta dell’ufficialità per la partecipazione alle Olimpiadi e l’annuncio della gara di affidamento della palestra comunale sita presso il plesso scolastico di via Pecorario a cui vogliamo partecipare. È la struttura dove, da settembre 2018 a giugno 2019, mio padre, Maestro Antonio Improta, ha allenato atleti di caratura nazionale ed internazionale, organizzando stages alla presenza di maestri di fama mondiale. Importanti passi per una palestra, che, in poco tempo, divenne tra le migliori in campo nazionale nel mondo della kickboxing. Spero – conclude Giovanni – che queste due componenti diventino realtà, per dare lustro alla nostra comunità teverolese”.