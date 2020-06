Santa Maria a Vico (Ce) – Screening Covid-19 gratuiti in p.zza Roma

(Caserta24ore) SANTA MARIA A VICO Il Sindaco e l’Amministrazione sono lieti di informare che domani 26 giugno saranno messi a disposizione della cittadinanza test rapidi per l’individuazione di anticorpi IGM e IgG Covid-19. I test saranno effettuati dall’ASL di Caserta domani alle ore 9:30 in piazza Roma, con l’ausilio di una clinica mobile. Lo screening è un’opportunità data ai cittadini che vi si vorranno sottoporre gratuitamente, contribuendo così a verificare la presenza del virus, tramite l’esame degli anticorpi nel sangue. Qualora si verificheranno casi di positività, si procederà all’approfondimento degli esami tramite tampone faringeo.

A tal proposito è bene specificare che, in base all’esperienza maturata in altri paesi della nostra provincia, la positività al test sierologico non comporta necessariamente l’attuale presenza della carica virale (che sarà verificata tramite tampone). Il Sindaco Andrea Pirozzi e l’assessore alle politiche sociali Veronica Biondo: «Questa è un’importante opportunità che abbiamo messo a disposizione dei cittadini. Il nostro ringraziamento va in primis all’ASL, in particolare al dottor Tari per l’eccellente iniziativa che, si spera, ci aiuterà a comprendere e conoscere meglio questo virus che divide ancora la comunità scientifica. Non dobbiamo mai dimenticare che questo virus non è ancora stato sconfitto e dobbiamo essere sempre attenti; per questo nei prossimi mesi le attività che metteremo in campo saranno sempre orientate alla tutela della salute dei nostri concittadini».