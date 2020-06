IGIENE URBANA MONDRAGONE

(ilMezzogiorno) MONDRAGONE – FLAICA UNITI CUB Caserta: I lavoratori del settore igiene urbana del comune di Mondragone, ancora dopo 3 mesi di pandemia, sono senza i necessari dispositivi di sicurezza per il Covid-19.

La Flaica Uniti CUB di Caserta, il 24 giugno ha inviato per l’ennesima volta, una pec per la richiesta di un incontro urgente ai vari organi di tutela per la sicurezza sui luoghi di lavoro e principalmente riferendosi al Comune di Mondragone e alla ditta D.H.I. Spa che si occupa dell’appalto per l’igiene urbana del comune casertano. Le manifestazioni dei lavoratori nelle settimane scorse purtroppo non son servite a niente se oggi siamo ancora di punto e da capo. Proprio per questi momenti particolari che sta vivendo la comunità mondragonese a seguito dei numerosi casi di contagio al COVID-19 che ha visto in quarantena e la dichiarazione di “zona rossa” un intero edificio, i lavoratori rappresentati dall’ Organizzazione Sindacale denunciano che non sono adeguatamente forniti di idonei d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) così come richiesto dal dpcm del 26 aprile 2020, quindi, vivono quotidianamente con la paura di essere esposti a rischio di contagio. Anche per le loro mansioni a stretto contatto con la cittadinanza, poiché le maestranze da loro svolte, richiedono anche il servizio di porta a porta.

La Flaica Uniti CUB, per questo ritiene indispensabile in questo momento critico, di mettere in sicurezza i lavoratori e tutelare anche le loro famiglie, è da sconsiderati in questo momento fare finta che il problema non sussista, non accettiamo ancora una volta che i lavoratori vengano mandati al macello solo per svolgere il proprio lavoro. Ricordiamo che il virus non è scomparso, ma circola ancora nell’ nostro territorio.

Se non vengono immediatamente esaudite le richieste dei lavoratori, si agirà diversamente, siamo stanhci che i lavoratori del settore vengono sempre dimenticati da tutti, per noi la salute viene prima di tutto!

26 giugno 2020 (da FLAICA Uniti CUB Caserta)