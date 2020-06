Capua. L’OMA SUD Chiude e la politica non fa nulla.

(Caserta24ore) CAPUA Lo Stabilimento dell’ OMA. SUD di Capua chiude i battenti. È l’epilogo di una vicenda che si trascina da tempo e che ha suscitato in Città tanta tristezza. Al riguardo, è intervenuto l’esponente di “Insieme per Capua, forza politica civica di opposizione, Avv. Roberto Barresi che ha dichiarato: ” La chiusura dell’OMA. SUD di Capua è una notizia dolorosa e gravissima per la nostra gia’ martoriata Citta’ : vanno sul lastrico quasi cento famiglie che si aggiungono alla gia’ cospicua lista dei disoccupati Capuani. Si chiede, in via urgentissima, l’intervento del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale. Maggioranza e minoranza. È necessario che i candidati alle prossime elezioni regionali si attivino immediatamente con i loro referenti politici e che diano conto alla Città del loro operato. A Capua i voti si devono meritare. Si intraprenda ogni tipo di iniziativa, tesa a far rientrare il grave provvedimento di chiusura dell’azienda, che crea danno grave ed irreparabile a tanti nuclei familiari che si trovano improvvisamente senza nessun sostentamento. Il Movimento civico “INSIEME PER CAPUA”, esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà alle famiglie dei dipendenti licenziati.