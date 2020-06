Aversa, Giubileo di San Lorenzo: concerto d’archi

(Caserta24ore) AVERSA Sabato 27 giugno, alle ore 19:30. Evento delle grandi occasioni quello in programma sabato 27 giugno 2020 ad Aversa: nell’ambito del XXV anniversario della riapertura, la Basilica di San Lorenzo Fuori Le Mura ospita il Quintetto dell’Accademia diSanta Sofia. Il concerto segna l’apertura del programma di appuntamenti musicali e culturali, che ha subito un brusco stop a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Lo scorso 21 marzo 2020 , in occasione della festa di San Benedetto patrono d’Europa, la città e comunità ecclesiale di Aversa hanno idealmente vissuto la ricorrenza del Giubileo laurenziano e l’inizio dell’anno giubilare con la concelebrazione eucaristica – presieduta dal vescovo di Aversa S.E. Mons. Angelo Spinillo – di ringraziamento e supplica per la comunità di San Lorenzo. Sabato prossimo 27 giugno, alle ore 19:30, sarà invece il turno del primo concerto aperto al pubblico: protagonista il prestigioso ensemble dell’Orchestra da camera “Accademia di Santa Sofia”, nata da un progetto artistico-musicale dinamico ed innovativo, radicato nel background culturale campano ed orientato anche alla proiezione nel più vasto panorama musicale nazionale.

Il quintetto d’archi – composto da Alessia Avagliano e Alina Taslavan al violino, Antonio Mastroianni alla viola, Marco Pescosolido al violoncello e Gianluigi Pennino al contrabbasso – si esibirà in un programma musicale sfaccettato e di straordinaria qualità: dal primo movimento del famosissimo Divertimento in Re maggiore “Eine Kleine Nachtmusik di Mozart alla Danza Ungherese n. 5 di Brahms, passando per l’indimenticabile Canone in re maggiore di J. Pachelbel alla sublime “Pavane pour un infante defunte” di Ravel. La scaletta prevede altre perle come Tays di Massenet, Salut d’Amour op. 12 di Elgar, il primo movimento dell’Inverno di Vivaldi e il medley Movie Fantasy tratto dalle colonne sonore del maestro Ennio Morricone.