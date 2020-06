A Caserta un sistema di video sorveglianza per monitorare la movida

(Caserta24ore) CASERTA È stata approvata all’unanimità questa mattina in Consiglio Comunale, la mozione, presentata dal Consigliere comunale di Città Futura Enzo Bove, sull’installazione di un sistema di videosorveglianza capace di garantire la sicurezza sul territorio. “È questa una mozione presentata qualche mese fa – ha dichiarato Enzo Bove – e continua ad essere di scottante attualità. Le note vicende degli ultimi giorni collegate alla movida hanno di nuovo acceso i riflettori su un tema che è fortemente sentito. La sicurezza dei cittadini va tutelata e preservata sempre. Aver approvato questa mozione che prevede un sistema di videosorveglianza integrato non solo in città ma anche nei parchi e nelle frazioni è per me un atto di civiltà e, al di là della vittoria di chi propone, si è dato oggi, in consiglio comunale, un esempio di attenzione verso i cittadini. Peccato però che si è subito perso. Nel pomeriggio, infatti, non sono proseguiti i lavori, c’erano altri temi da trattare come quello dell’invalidità e delle azioni da intraprendere nei confronti dei diversamente abili. Spero e mi auguro che l’Amministrazione al più presto riprenderà queste tematiche affinché nessuno resti indietro.