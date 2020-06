Paolo Crepet: “Fuggito il buon senso, scuola campo di esperimento del Governo”

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Coppa Italia? Se avesse vinto l’Atalanta sarebbe accaduta la stessa cosa, per evitare assembramenti non bisognava far giocare la partita”. Queste le parole del Professor Paolo Crepet – psichiatra, sociologo ed educatore intervenuto in diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00. “Il virus c’è, chi dice che non è così è un totale imbecille – ha continuato Crepet – il Covid non ha vita propria, finché trova un corpo ci si attacca. L’unica cosa che mi vien da dire è: io speriamo che me la cavo. La scuola è diventato un campo di esperimento, è fuggito il buon senso. Mettiamo in atto tutte queste precauzioni per la scuola sapendo che i bambini rischiano meno, c’è una totale mancanza di organizzazione”. “A noi i bambini non piacciono, è un dato di fatto, per questo motivo sono stati investiti pochissimi soldi per la scuola, è l’ultimo dei nostri pensieri. Abbiamo parlato di qualsiasi cosa – ha concluso lo psichiatra – dagli Stati Generali al ponte di Messina, ma non è stata pronunciata una sola parola sui bambini. Un ragazzino che non può toccare nulla, non può usare l’olfatto, il gusto a causa dell’utilizzo del tablet è un bambino depotenziato. Perché vogliamo educare bambini che non avranno la possibilità di scegliere quando saranno adulti, e si comporteranno come dei robot? È assurdo, i giovani devono crescere tra persone e tra stimoli reali, non fittizi ”.