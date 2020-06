Santa Maria a Vico – Prossima l’inaugurazione della pinacoteca “Il Cuneo”

(Caserta24ore) SANTA MARIA A VICO – Sabato 27 giugno 2020 alle ore 18:00 in via Appia Antica n. 93, sarà inaugurata la pinacoteca “Il Cuneo” in cui sarà presentata l’esposizione di quadri di importanti artisti moderni e contemporanei. L’inaugurazione è ad opera de “Il Cuneo” l’associazione culturale presieduta dal professore Pietro Nuzzo. L’evento è patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Santa Maria a Vico. Al fine di garantire il distanziamento previsto dalla legge, i visitatori saranno ospitati all’aria aperta nel cortile del palazzo e, a gruppi di dieci per volta, potranno accedere alle sale della pinacoteca.

Il Sindaco Andrea Pirozzi e il consigliere delegato alla cultura Michele Nuzzo: «Dopo la ripresa in tutto il Paese di tante attività, non poteva non ripartire anche la cultura. Siamo contenti che le nostre iniziative culturali, dopo questo periodo di lockdown forzato, ripartano proprio dall’inaugurazione di una pinacoteca d’arte moderna e contemporanea. Al professore Pietro Nuzzo va il nostro plauso ed il nostro riconoscimento per l’infaticabile trentennale opera di valorizzazione del patrimonio artistico, fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza e per stimolare soprattutto i giovani sul tema dell’arte. L’evento deve rappresentare il punto di partenza per una rinascita culturale contribuendo in modo significativo ad arricchire il patrimonio artistico della nostra comunità. Invitiamo i cittadini a partecipare senza dimenticare mai, soprattutto in queste situazioni, di adottare le precauzioni disposte dalla normativa vigente».