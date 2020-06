Napoli. Lega, basta volgarità De Luca.

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Se De Luca pensa che i cittadini della Campania anziché di ospedali riaperti e funzionanti, di sostegno alle imprese locali e programmazione per una ripartenza di lungo respiro abbiano bisogno delle aggressioni verbali si sbaglia di grosso: il governatore usa la volgarità come arma di distrazione di massa. Invece di offendere, di denigrare, di attaccare Matteo Salvini, si preoccupi di dare risposte adeguate ai suoi corregionali. Le critiche che lo hanno sommerso, provenienti anche dalla comunità scientifica, per la mancata prevenzione degli inaccettabili assembramenti post Coppa Italia, sono critiche di buonsenso, ancora più condivisibili se messi in relazione ai promessi “lanciafiamme” contro le feste di laurea e alla lotta agli “imbecilli doppi che non indossano la mascherina”. Chiacchiere, offese, parole al vento: questo è De Luca per la Campania, che merita di meglio e di più”. Così i senatori campani della Lega Ugo Grassi e Francesco Urraro.