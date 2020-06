Napoli. Coppa Italia: Cantalamessa, De Luca opportunista

(Il Mezzogiorno) NAPOLI- “De Luca dimostra ancora una volta la sua falsità opportunistica. Da napoletani siamo stati i primi a gioire e festeggiare tutta le sera per la vittoria in Coppa Italia, ma non possiamo che essere rammaricati per gli assembramenti pericolosi. De Luca, invece, per piacere a tutti nega l’evidenza e attacca ignobilmente Salvini. Cosa non fa fare l’attaccamento alla poltrona”. Lo ha dichiarato il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa.