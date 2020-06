Napoli. Barbaro:il ministro Turismo tuteli il Museo del Tesoro San Gennaro nel degrado

(IlMezzogiorno) NAPOLI “Ho scritto al ministro Franceschini perché intervenga sulla grave situazione che attanaglia l’area del Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli. È inconcepibile la presenza consistente di giacigli e letti di fortuna, ricovero di senzatetto e clochard, che causano intralcio all’ingresso e impediscono il passaggio dei visitatori, comportando oltretutto l’accumulo di rifiuti nel colonnato, abbandonato al degrado più completo. Situazioni come quella appena descritta, mortificano lo sconfinato patrimonio artistico, architettonico e culturale di Napoli, la cui gravità si riflette nell’insicurezza per la tenuta economica del sito, che ha registrato perdite notevoli a causa dell’emergenza sanitaria con un calo di presenze pari a 25.000 visitatori in meno e che secondo le linee guida ministeriali, dovrà ridurre ulteriormente la capienza”.

Così Claudio Barbaro, senatore della Lega e componente della commissione Cultura a Palazzo Madama.