(Giulio De Monaco) TEANO In una città famosa per le ceramiche vivevano due signori, belli eleganti amabili. Possedevano due canine madre e figlia. La madre si chiamava Penelope la figlia Gretel. I caratteri erano ben differenti. Penelope. Era il piuttosto indifferente, poco incline alle amicizie e piuttosto solitaria, Gretel al contrario era indifferente piuttosto distinta. Catia e Vanni le amavano profondamente. Un giorno Greta si ammala di pancreatite dura mortale crudele resistente come un leoncino duro due settimane poi l’angelo della morte la porto via lasciando un enorme vuoto incolmabile. Era allegra Gioiosa vivace legava con tutti era uno spettacolo.

Non si può certo dimenticarla. Vanni e straaziato. Un gran pezzo del suo cuore del suo cuore e’cenere fuso con quello di Gretel. Tutti ricorderanno quella vispa adorabile amabile cagnolina della bassa. La ricorderanno con trasporto con amore gratitudine rimpianto nostalgia, affetto e lacrime.

Ricorderanno i suoi bacini la coda basculante i gridolini di gioia i salterelli legava con tutti l’ho già detto straordinaria generosa unica irripetibile Angelica cagnetta della bassa. Aveva appena 6 anni esprimeva tutta la sua vitalità in 1009 modi si faceva adorare amare coccolare era Amore puro, squillante vitalità, energia vibrante. La ricorderemo tutti così ancora una volta la vedremo nei nostri sogni scodinzolare lieta dispensare1000 Leccottini a mamma e papà. Ricca di gioia di vivere dispensa tris di amore e di felicità. Per sempre