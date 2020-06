Calvi Risorta. E’ morto il ristoratore Bernardo Canzano “Benny Rock”

La storica e prima “risto-pizza” di Calvi Risorta, che apriva i battenti alla fine degli anni 80 come spaghetteria, e’ in lutto per la morte di Bernardo Canzano, uno dei soci fondatori dell’attuale ristorante pizzeria “Benny Rock” di via Enrico Rossi.

Bernardo Canzano (nella foto) si è spento all’età di 60anni, stroncato da un malattia nel giro di pochi mesi.

Sempre pronto al dialogo, tifosisimo del Napoli, era solito intrattenersi con i clienti e con gli amici fuori orario al termine del lavoro. Sconfortati i clienti della pizzeria che perdono un amico sempre pronto a parlare con chiunque sulle tematiche più disparate.

Sconfortati gli amici che ricordano con piacere le sue “penne all’arrabiata” ribattezzate “penne alla benny, per il suo modo unico di cucinarle. Oltre ad essere un bravo chef di cucina Bernardo, insieme alla sorella, era anche un ottimo pizzaiolo.

La memoria di Bernardo sara’ onorata col prosieguo dell’attivita’ gestita adesso come ieri dai suoi familiari. Il ristorante Benny Rock – si legge nella pagina facebook dedicata – aprì nel 1989 in Piazza 24 Maggio (Piazza Seminario) come spaghetteria. Nel 1992 il trasferimento nell’attuale location, allargando l’offerta alle pizze e alla ristorazione per cerimonie, feste, raduni e convegni.

Il rito funebre, in forma ristretta per le disposizioni di legge in materia di Coronavirus sabato mattina alle 11:30 al cimitero di Calvi Risorta.