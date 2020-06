Teano. La dama di Teano (parte quarta)

(Giulio DE MONACO) TEANO. Difendere che Teano forse una città splendida licia multietnica sterminata è superfluo. Altrettanto dire che verso le donne la vanità imperava al punto tale che adoravano abbigliarsi di gioielli in vita è in morte. Il museo archeologico nazionale è pieno di ritratti votivi ed ex voto che ne producevano le belle sembianze. Tornando alla dama di Teano riesumata dalla sua tomba rupestre passava i giorni conversando con le madri della sala di Capua. I racconti erano interminabili e mettevano in rilievo soprattutto la bellezza muliebre e l’eroismo dei suoi guerrieri che difesero Teano dai famelici invasori. Bella era la donna di Teano, giovane e bella ricoperta di monili presumibilmente di oro e di argento e di gioielli di varia Foggia anche proveniente da oltremare dai domini africani asiatici eccetera. Al momento non sappiamo dove sia sistemata con ho senza le amiche madri di Capua, non sarebbe lodevole e meritorio se il sindaco se ne facesse carico. Sarebbe splendido se fosse custodita nel museo archeologico nazionale a fare bella mostra di sé a rinnovare i fasti di una bellezza antica eternamente giovane eternamente bella bella. Perennemente memoria di una eccezionale città. Altrimenti da farne l’emblema dell’antica Teano che fanno bella mostra di sé dovunque. Integrati in un contesto che dia splendore ad una fulgida città che fu il lustro dei sidicini.