Santa Maria Capua Vetere. Carcere. Salvini incontra la polizia penitenziaria

(Il Mezzogiorno) SANTA MARIA CAPUA VETERE Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è recato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L’arrivo in Terra di Lavoro e in provincia di Caserta è dovuto al fatto che, il leader ha voluto solidarizzare in prima persona con i vertici dell’ amministrazione penitenziaria e gli agenti di polizia penitenziaria. Quest’ ultimi durante le rivolte dell’ emergenza Corona virus, furono costretti ad usare la forza per sedare i rivoltosi e per questo hanno ricevuto un avviso di garanzia. Presenti numerosi militanti, simpatizzanti e cittadini.