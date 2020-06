Ivana De Lorenzo e Sant’Alfonso Maria De’ Liguori

(IlMezzogiorno) S. Alfonso Maria de’ Liguori è stato un vescovo cattolico campano che ha avuto una grande

influenza nel corso del Settecento. La sua mente brillante e il suo talento gli hanno consentito di comporre celebri melodie musicali e di scrivere opere letterarie e teologiche. Dopo aver avviato con successo la sua carriera di avvocato, decise improvvisamente di prendere un’altra strada e di consacrarsi a Dio.

Ivana Di Lorenzo, per ragioni anche personali legate al territorio dove vive, riassume in

questo volume oltre dieci anni di studio e di ricerche dedicati alla figura del santo: dalla formazione culturale alla congregazione religiosa di cui fu fondatore, all’esperienza di vescovo,

fino alle sue tante opere sia popolari che esegetiche. S. Alfonso Maria de’ Liguori, canonizzato nel 1839, fu un personaggio che secondo l’autrice andrebbe riscoperto inserendolo

al giorno d’oggi nei programmi scolastici, una delle figure chiave di una Chiesa capace di

produrre un’intensa opera culturale come espressione della propria fede.

Ivana Di Lorenzo è nata a S. Agata de’ Goti, splendido borgo della provincia di Benevento, il 31

maggio 1978. Dall’età di circa 5 anni si approccia allo studio del pianoforte e ne consegue il diploma il primo ottobre 1999. Si perfeziona con pianisti di fama internazionale e contemporaneamente

partecipa a concorsi e concerti musicali in ensemble e da solista, riscuotendo discreto consenso. Nel

2003 si specializza in musica contemporanea, ramo pianistico, e nel 2007 consegue il Diploma di

Didattica della Musica presso il Conservatorio N. Sala di Benevento. Insegnante, moglie e madre di

due meravigliosi bambini, cerca di svolgere al meglio le sue tre “missioni”, ponendosi continuamente

in gioco ed affrontando con grinta e coraggio le varie circostanze della vita