Teano. Amami Alfredo…

(Giulio De Monaco) TEANO “Ero indeciso se stare zitto, non dire niente, non aprire bocca o tacere … Pensavo di aver visto quasi tutto in questi cinque anni … ma devo ammettere che le sorprese (amare) non finiscono mai …” Così esordisce L’Ingegner Di Benedetto nella sua geremiade finale prima del congedo. Per chi non ha capito il criptogramma provvede solerte una sua ammiratrice di cui è saggio e giusto tacere il nome:-“ti spiego…… ieri sera durante una manifestazione che doveva essere apolitica , invece di dare la parola al primo cittadino hanno permesso che il professore candidato a sindaco ha fatto la sua campagna elettorale ”

La gentile signora si limita a un’informazione mentre un delicatissimo sodale dell’ Ingegnere sbotta con stizza:

“VERGOGNA! Lo spietato e premeditato opportunismo politico ha voluto offrirci uno spettacolo indecoroso e vergognoso dal punto di vista del rispetto istituzionale. E’ stato volutamente ignorato colui che con senso di responsabilità sta onorando da cinque anni in ogni sede l’istituzione rappresentata a vantaggio di chi in questi anni è stato completamente assente e inesistente. Tutto questo nella piena consapevolezza che l’artefice dell’argine burocratico eretto a salvaguardia della vicenda è esclusivamente il Sindaco Nicola Di Benedetto. Di questo se ne sono tutti dimenticati, hanno preferito inventarsi però sciocchezze, pur di dare visibilità politica a chi non si è mai visto nelle sedi istituzionali. Vista la palese dimenticanza e spinto dal mio irrefrenabile istinto voglio gridare a gran voce con tutti coloro che condividono il mio pensiero:

“GRAZIE SINDACO PER IL TUO ONESTO E COSTANTE IMPEGNO”. Va bene niente da obiettare si capisce ma la lista presentata da Opportunità per Teano ha avuto cinque anni per esprimersi e si è magistralmente espressa al top.Ora si lasci lo spazio ad altri di farlo si chiamino Carmine Claudio o Alfredo o chissachì evitando ove possibile toni alterati e truculenti Alla vigilia della presentazione delle liste la turbolenza si fa turbolenta davvero e si scalpita a vanvera dimentichi della prepotenza e dell’aggressività espressiva dispiegata trionfalisticamente un lustro fa.Alla fine delle lagnette una vocina riassuntiva:”Premetto che io in politica non sono molto ferrata e sopratutto sottolineo che non mi schiererò da nessuna parte ma finitela di passare santi questi di adesso e mettere nella merda quelli che c’erano prima – sempre la stessa canzone – non se ne può più”.E alla fine delle fini una voce autorevole proclama:”DI TUTTI I SINDACI CHE TEANO , HA’ AVUTO , NE SALVEREI SOLO 4. E VE LI DICO. IANNACCONE ,MAIONE , ZARONE , DI BENEDETTO. TUTTI GLI ALTRI HANNO DECRETATO LA FINE DI TEANO.QUALCUNO MI PUO’ SBUGIARDARE?” Non c’è niente da sbugiardare solo da chiarire che Maione era il direttore MAGLIONE Iannaccone ebbe vita amministrativa breve e apri le porte all’Onorevole Vincenzino perla eletta del seminario vescovile Zarone fu defenestrato perché abbandonata la toga e la cordiale sotterranea diplomazia si diede inaspettatamente a fare il Nerone tra la sorpresa e lo sgomento di tutti suscitando insofferenza e pentimenti.Ora sono contentissimo della decisione del caro Claudio che sbloccherà un dialogo a due e se nel caso dovesse succedere all’Ingegner Di Benedetto dovrebbe far bene con la sua sperimentata esperienza pluriennale sempre fedele e coerente. “Cedo anche alle tue parole, caro Giulio, ed accetto il benevolo soffocamento.

Il 10 giugno, tra i nomi dei colleghi, ci sarà stampato sulle schede anche il mio.

So che mi spenderò completamente per tutti.

Un arrendevole abbraccio.

Claudio Gliottone