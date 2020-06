San Leucio di Caserta. Premi al Liceo Artistico

(Caserta24ore) CASERTA Premio Miglior Scenografia al Festival Teatro Patologico – Premio Internazionale Ellen Stewart. L’Artistico pigliatutto. Ancora premi e riconoscimenti al Liceo Artistico “San Leucio” che porta a casa, questa volta, il Premio Miglior Scenografia al Festival Teatro Patologico – Premio Internazionale Ellen Stewart. Una sinergia forte con la Fssl Compagnia di Teatro, selezionata come finalista lo scorso marzo alla 28esima edizione del Festival ha fatto meritare due premi: Premio del pubblico e Premio miglior scenografia alla Fssl Compagnia di Teatro e alla sezione di scenografia del Liceo Artistico “San Leucio”. «Sono molto orgogliosa – ha detto la preside Immacolata Nespoli – sia della platea scolastica sia del corpo docente. Il nostro liceo è una fucina di talenti, un luogo dove l’apprendimento si giova della creatività, della cooperazione e della interdisciplinarietà. Un costante lavoro che porta le nostre allieve e i nostri allievi a vivere le loro giornate di studio in un clima di condivisione e collaborazione». Era l’anno scolastico 2018/2019 quando tre classi della sezione scenografia (5F, 5B, 4E) con i docenti Mimmo Di Dio e Camilla Tariello, dopo l’esperienza di “Filumena Marturano” si misero all’opera. Il Liceo, infatti, si trovava alla sua seconda collaborazione con la Compagnia quando vennero progettate e realizzate le scenografie per Le voci di dentro, l’opera vincitrice, una commedia amara in tre atti di Eduardo per la regia di Domenico Palmiero e Domenico Carozza, per la prima volta in scena lo scorso anno. La giuria del Festival che ha attribuito i premi è stata composta da noti nomi del mondo dello spettacolo e tra questi Cameron Anderson (premiata scenografa mondiale), Mia Yoo (direttrice Teatro Cafè la Mama di New York), Claudia Gerini (attrice), Fabio Troisi (direttore istituto italiano di cultura di Johannesburg)