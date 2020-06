Il 2 giugno l’Italia diventa Repubblica

(On. Mario Tassone) 2 giugno 1946. L’Italia diventa Repubblica con il referendum istituzionale. Per la prima volta i cittadini votano con il suffragio universale ed eleggono anche l’Assemblea-Costituente che redige la Costituzione che entra in vigore il 1° gennaio del 1948. Quel 2 giugno sembra una data remota. Per molti è un ricordo di un momento fondamentale della nostra storia ormai superato dagli eventi. Infatti quella era la prima repubblica, spazzata via negli anni 92-93 da un ben orchestrato disegno di certa magistratura con la complicità e regia di settori politici ben individuati che invocavano il “cambiamento”. La classe dirigente che in quel momento gestiva la DC cedette, consegnò all’oblio un inestimabile patrimonio di storia e di cultura. Nasceva in quegli anni la seconda repubblica? No. La Costituzione non venne “abolita” rimase quella del 1948 ma svuotata. Infatti del Documento fondamentale della Repubblica, approvato dall’Assemblea Costituente, rimane ben poco. La Costituzione formale è stata “stracciata” da quella materiale anche attraverso le leggi elettorali. Rimane ben poco delle garanzie democratiche, del pluralismo associativo, dei partiti politici come organizzatori del consenso e propulsori di disegni di crescita. Rimane ben poco del Parlamento afono e senza respiro. Ai partiti si sono sostituiti i movimenti funzionali al capo e agli interessi particolari. Sono nate le “piattaforme” che selezionano la rappresentanza e invocano la democrazia diretta: negazione della partecipazione, viatico per le oligarchie. L’equilibrio tra poteri è messo in discussione. La debolezza della politica lascia incustoditi spazi che altri poteri vanno ad occupare come la Magistratura e non solo. Non ci sono più i controlli. L’esecutivo prevale. Forze più o meno occulte impongono scelte e decisioni. Il 2 giugno 1946 l’Italia si liberava da un passato tragico nel nome della civiltà. Ma oggi il Paese non è più uno stato di diritto. Non esistono politiche di ampio respiro ma impulsi di bande senza storia e senza futuro. Ritorniamo allo spirito di quel lontano 1946. Ripercorriamo quel periodo di grandi suggestioni e idealità. Non lasciamo che le “folle” siano chiamate ad aderire a falsi slogan che non sono progetti ma inganni e insulti. Ritorniamo a vivere. Ritorniamo a sperare. Una speranza vera che fa leva soprattutto sulla nostra volontà e sul ritrovato amore per il Paese!