Si quaeris….. Dopo 20 anni il bel libro sul santuario di Sant’Antonio a Teano ha visto la luce

(Giulio De Monaco) TEANO Ci fu commissionata una monografia che trattasse del santuario di Sant’Antonio in Teano. Ce lo propose fratel Nunzio da Pompei nel 1995, per l’ostensione nel santuario teanese di una reliquia di Sant’Antonio proveniente da Padova. Per circostanze inesplicabili poi non se ne fece più niente. Nel 2000 anno giubilare l’arzillo fraticello tornò alla carica, ma nulla fu pubblicato per altrettanti misteriosi motivi. Il francescano fu trasferito in altri remoti conventi e non se ne parlo più. Nel 2017 Guido ormai si era trasferito da tempo all’altro mondo repentinamente, misteriosamente, tragicamente. Sant’Antonio compi’ il miracolo dopo tanti anni attraverso la cara persona di Massimo Fiato che lo finanziò, in gran parte e lo segui premurosamente fino alla pubblicazione avvenuta alla fine dell’anno Ora le sante reliquie di Sant’Antonio torneranno a Teano portate direttamente da Padova. Il nostro Vescovo ha assunto l’iniziativa di questo fulgido evento. Ancora una volta assisteremo all’incessante ascesa al colle di Pellegrini, talvolta lontani da ogni pratica di religione, che vengono a chiedere l’intercessione del Santo, a invocare e spesso a ritrovare la pace e il bene.