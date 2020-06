Teano. Un luogo del cuore l’ultimo libro di Carlo Antuono

(di Giulio De Monaco) Carlo amico di “antica data” ha pubblicato l’ultimo libro.Abbandonati saggiamente l’impervia strada dello storico incontro Vittorio Emanuele Garibaldi e mercanzia varia ha percorso in grande stile i sentieri dei ricordi prendendoci delicatamente per mano come suo stile.Gli siamo grati per tenere viva la passione e l’interesse per un mondo piccolo allostesso tempo grande e interessante. Chi avrà la fortuna di leggerlo ritroverà la sua infanzia strade antiche dei Romani colonizzatori preci e lacrime dedizione e saggezza.E’ un libro da odorare come il profumo del pane come il grano apena mietuto come le rose dei ben curati giardini del Borgo il più bello del nostro Comune. Una piccola Svizzera.Uditorio attento seguiva punto per punto le parole del Prof.Antuono che magicamente dipanava la sua narrazione quasi come se al posto di un anonimo tavolo vi fosse un grande camino rurale in cui il fuoco ruggente ti rapisce il cuore. Da leggersi proprio presso il camino con un bicchierone di vino campestre di quelli profumati di lavoro e sudore.Presenti Parenti e amici: il Presidente Valter Giarrusso la nostra Eugenia il nostro Antonio Giarrusso Il dottor Corbisiero sindaco del futuro l’amletico dottor De Simone il veterinario antonio antuono caro e premuroso mio Amico l’Architetto Guglielmo Antuono il Prf. Emiddio Scoglio il Sindaco Di Benedetto che ha rivolto parole lusinghiere all’Autore e al pregevole suo studio.Le offerte provenienti dalla distribuzione del libro saranno devolute alla cura dell’immagine di Maria Santissima della Libera.Da tempi remoti giungevano offerte anche dagLi Stati Uniti per la manutenzione del Santuario e tra questi il mio prozio Guglielmo Palumbo Fratello di mio nonno Tommaso emigrato negli States a 6 anni e tornato in Italia per una lunga visita e soggiorno dal fratello Tommaso.L’enfatizzazione a un luogo del cuore epicentro della memoria e della devozione a un culto antico quanto il mondo verde come i pascoli del bellissimo borgo.