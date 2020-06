Teano. La storia sbagliata del maresciallo e del segretario comunale.

(Giulio De Monaco) TEANO Il Maresciallo Pasquale Tridente non contento di starsene a Teano all’ombra del ” campanaro” scioglie le gambe e ci conduce in un itinerario ideale da “Vicariello a MONTECCHIO” lo fa con il suo solito garbo SOLITO GARBO e la sua consueta amabilià. Moentecchio un paese sullago in Emilia Vicarello è un ameno borgo toscano paludato da svettanti cipressi. A dire il vero gli avevo suggerito di intitolarlo da Teanello a Teanecchio. In poche parole un ingegnere teanese si reaca a Vicarello per la realizzazione di un edificio scolastico.Il borgo è piuttosto bislacco lp fanno attendere più di un’ora.Dopo una sommaria ispezione del luogo va al Comune per esperire le pratiche del caso e in ascensore si imbatte in una deliziosa donzellla dal capelli d’oro.LaWalchiria è il segretario del Comune e l’attonito ing si chiede dove mai l’avesse già incontrATA. Per motivi tecnici incontra la bellona la prima volta alla giuda di una rosso-fiamma mercedes ultimo urlo. i vari incontri di lavoro si trasformano in qualcosa di più fisico fino ad avere un incontro di amorosi sensi nella villona delle seduttrice segretaria. Dopo una serie di vicende alla Goldono l’ing teanese copre che la segretaria era stato un segretario. La cosa più succulenta è che la scoperta avvviene alla rocce del diavolo proprio qui a Teano. Inutile dire che la sorprendente inventiva del maresciallo avvince con buona pace di tutti.