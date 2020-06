125 associazioni ammesse a fondo speciale Unione Buddhista Italiana

(ilMezzogiorno) 1 milione e 120 mila euro destinati a cultura dei territori. Sono 125 le associazioni culturali in tutto il Paese ammesse al fondo speciale di 1 milione e 120 mila euro, stanziato dall’Unione Buddhista Italiana a sostegno della cultura dei territori. Con questa iniziativa che coinvolge tutte le Regioni italiane, l’Ubi vuole offrire il proprio contributo a un settore nevralgico della nostra società – tra i più fortemente danneggiati dall’emergenza Coronavirus – e sostenere quelle realtà che svolgono, da Nord a Sud su tutto il territorio nazionale, un’opera preziosa e insostituibile di testimonianza e conservazione della cultura locale oltre che rappresentare spesso un fondamentale presidio di solidarietà. “Tra gli insegnamenti che possiamo trarre dalla crisi che stiamo affrontando – spiega Filippo Scianna, presidente dei buddhisti italiani – c’è quello di impegnarci affinché la cultura diventi uno dei motori decisivi della ripartenza. Queste associazioni rappresentano una risposta determinante al degrado civile e culturale, oltre che economico e sociale,in cui versano alcune aree del nostro Paese. E sono state spesso l’ultimo baluardo di solidarietà di fronte alla grande sofferenza della popolazione causata dalla pandemia”. Per Scianna, “il Pil, lo spread e tutti gli aspetti importanti dell’economia non possono essere gli unici indicatori da considerare per la ripresa. Dobbiamo ripartire da una nuova visione che metta al centro le politiche culturali, sociali e ambientali, riportando l’economia al servizio della sostenibilità umana” . L’elenco integrale delle Associazioni destinatarie del fondo è consultabile sul sito dell’Unione Buddhista Italiana www.unionebuddhistaitaliana.it