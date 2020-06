Vogliono sporcare la storia della D.C.

(ilMezzogiorno) NAPOLI In questi giorni si è avviato il disegno di delegittimazione della Democrazia Cristiana da parte di autorevoli strumenti di informazione. La D.C. è presentata come un partito vissuto in un intreccio perverso con la mafia: uno “sportello” affaristico-criminale. È un falso, è una offesa agli slanci generosi di milioni di cittadini. E’ un processo alla storia dell’Italia, è un mostruoso tentativo di occultare, sotto la coltre di falsi, quello che la DC ha rappresentato per lo sviluppo, per la rinascita, per la ricostruzione morale-materiale dell’Italia e per la lotta alla criminalità organizzata. La legislazione antimafia è la più avanzata che esista, uno strumento efficace di contrasto alla criminalità organizzata. Ma perché oggi questa “aggressione”? Ci troviamo, dopo quella del 92-93, difronte una nuova “rivoluzione”? Quella fu portata avanti da alcuni procuratori tra oscure complicità e connivenze. La D.C. e altri partiti crollarono ad eccezione del PCI (mai sfiorato da sospetti…. come oggi da Purgatori) e ci fu la svolta illiberale che ha dissolto la politica e ha dato cittadinanza alla precarietà e improvvisazione. Ieri fu una certa magistratura ad agire con il supporto di vasti settori della informazione, oggi è l’informazione che si intesta il “progetto”. Ma perché ora quando non c’è la grande D.C.? Forse vi è un allarme per il tentativo da parte di molti di dare vita a un partito che recuperi la esperienza del popolarismo democratico cristiano che porrebbe termine al crogiolo di rendite, di opacità gestionali, di poteri occulti attivi nell’occupare gli spazi della democrazia? Si rifiutano i partiti per mantenere il sistema di movimenti funzionali a interessi consolidati. Parafrasando quando disse Aldo Moro non consentiremo che la D.C. venga processata da “giudici” inaffidabili. Siamo in presenza di una edizione del terrorismo. Ieri si indicavano i nemici del proletariato da abbattere oggi c’è una azione preventiva con dosaggi di odio. Ferruccio De Bortoli scrive che il terrorismo si nutrì a lungo dall’ignavia da parte della cultura e del giornalismo che in qualche caso subirono il fascino perverso. E nell’attualità? Un certo giornalismo, torna a giocare pesante tentando di insozzare la storia luminosa della DC che è stata il soffio vitale per la libertà, la democrazia e la dignità del Paese. Oscuri presagi di dissoluzione che va bloccata.