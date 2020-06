Caserta e Benevento. Servizio gratuito di Taxi per malati di tumore dell’associazione Angela Serra

(ilMezzogiorno) CASERTA/BENEVENTO L’Associazione Angela Serra Caserta/Benevento lancia un servizio di Oncotaxi.

n servizio gratuito di corse per i malati oncologici matesini che si devono recare per visite e/o terapie in centri specializzati. Il servizio rigorosamente gratuito per i malati oncologi impossibilitati a muoversi in autonomia con l’auto, sarà attivo da subito e basterà, dopo una preventivo contatto con l’Associazione per la compilazione di una scheda conoscitiva, prenotarlo con una semplice telefonata. Il servizio di transfer, pertanto, è rivolto ai pazienti oncologici non autosufficienti che risiedono nei 17 Comuni della Comunità Montana del Matese e nei Comuni confinanti della provincia di Benevento che devono essere sottoposti a terapie e che, per diversi motivi, non possono recarsi con mezzi propri presso il day hospital dell’Oncologia Medica dell’Ospedale A.G.P. di Piedimonte Matese o presso altri centri per terapie e/o esami di secondo livello non eseguibili presso il P.O. di Piedimonte Matese. Accompagnare un malato in Ospedale spesso crea dei disagi ai familiari, soprattutto se lavorano tutti e hanno difficoltà per organizzarsi. Spesso, inoltre, i pazienti sono soli con familiari distanti o non automuniti. Il nostro territorio ha un’estensione di circa 53.000 ettari con una popolazione di circa 42.000 abitanti ed un’altitudine che varia tra i 100 metri s.l.m. fino a raggiungere i 2050 metri con la vetta del Monte Miletto. Si tratta di zone montane e parzialmente montane della provincia di Caserta ma anche di vicini Comuni della provincia di Benevento, altrettanto distanti, per i quali non sempre è possibile affidarsi al trasporto pubblico per difficoltà oggettive relative sia alla carenza del trasporto stesso sia alla particolare estensione territoriale con caratteristiche geologiche a tratti impervie. La filiale Caserta/Benevento dell’Associazione Angela Serra Caserta/Benevento per la ricerca sul cancro ODV è da circa 5 anni attiva sul territorio dove spesso ha riscontrato queste difficoltà e con questo servizio mira a garantire al paziente di poter accedere alle necessarie terapie senza alcun problema. PER INFO E PRENOTAZIONI: 327 9545821