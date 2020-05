Il Giona di Teano. Dettagli.

(Giulio De Monaco) TEANO Un bel frammento di marmo finemente scolpito adesso risiede in sordina nella cripta di San Paride. Il frammento di Teano di ignoto, documento iconografico e teologico di eccellente valore è apposto di fronte a uno splendido bassorilievo longobardo raffigurante uno stilizzato Leone di fine eleganza plastica. Raffigura Giona profeta controvoglia che fuoriesce dalla balena. Del pesce si può appena intravedere ora la pinna caudale ridotta a 4 strie segmentate. Di Giona per fortuna resta ancora il bel volto rappresentato in modi “barbarici”, dagli occhi un poco obliqui e spiritati, l’esigua fronte accentuatamente aggrondata, il collo affusolato, la bocca appena appena contratta in una piega amara, il filiforme naso a punto esclamativo che definisce l’arcata delle distese sopracciglia, la barbetta ben curata, i capelli fluidi nelle onde giganti.

Il trionfo della cosiddetta arte barbarica sulla classica compostezza della classicità espressa in formula plastica e di puro decorativismo. Il mostro inghiottitore è anche uno dei modi simbolici che l’arte Cristiana deriva dall’arte classica il cui riferimento più calzante è quello di Giasone nel momento più cruciale della ricerca del vello d’oro.Quello che però importa è che Giona non muore, non deve e non può, perché pentito,alla fine, della proditoria diserzione. Inconsueto è solo lo strumento dello scampo: la grande balena sul conto della quale il libro di Giona non è stato più esplicito.Quel pesce immenso nel ventre del quale si compie il processo redentivo del profeta non più riluttante, di cui Gesù si serve come estatica metafora. Morte e resurrezione della quale il nostro eroe da recalcitrante profeta si trascende in puro simbolo, diventando così uno dei primi simboli paleocristiani, diffusamente interpretato nell’arte catacombale e sui primi sarcofagi scolpiti. Il libro di Giona: una complessa narrazione che si materializza splendidamente limpida a Teano nella trasognata lastra della cripta di San Paride, grazie a un ignoto scultore dall’estro “barbarico” e che si espresse felicemente simbolica in Palestina, nella misterica enfatizzazione della Pasqua