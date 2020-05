Aversa. Domenica di Pentecoste, il commento del Vescovo Angelo Spinillo

(Caserta24ore) AVERSA Domenica di Pentecoste 2020, il commento di mos. Angelo Spinillo, Arcivescovo di Aversa: “Un giubileo, che segna il cambiamento radicale della storia dell’umanità: la Pentecoste è il momento in cui il percorso della Pasqua giunge al culmine, così come l’opera di Dio è compiuta e continua a compiersi ogni giorno. Da sempre Dio Padre è presente nella vita del suo popolo e il cammino nella storia non s’interrompe mai: lo Spirito Santo è la presenza viva del Signore nella storia del mondo, così come Gesù, il Cristo, guida il suo popolo con la Chiesa, anzi, nella Chiesa. Che la nostra sia una comunità che, nella comunione con il Cristo, vive e annunzia la sua presenza di luce e di salvezza per l’umanità”.