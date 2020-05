Teano/Sparanise. Al Foscolo arriva il 19° laboratorio. Il 6° di Informatica

(Caserta24ore) TEANO/SPARANISE All’ISISS “Foscolo” questa mattina è arrivato il 19° laboratorio, il sesto laboratorio di informatica, con strumenti e monitor di ultima generazione. Dopo i precedenti 5 laboratori di informatica (3 a Teano e due a Sparanise), i 3 laboratori scientifici (2 a Teano ed uno a Sparanise), i tre laboratori linguistici (2 a Teano e 1 a Sparanise) e i laboratori disciplinari, la scuola continua ad arricchire e ad aggiornare i suoi “ambienti di apprendimento” con soluzioni innovative. “Un altro passo avanti per l’informatizzazione della scuola – spiega il preside Paolo Mesolella che nei prossimi giorni continuerà con la sistemazione di un altro laboratorio, quello televisivo, nella sede di Sparanise. Saranno inaugurati due studi dove sarà possibile gestire un canale televisivo, in diretta streaming, che sarà attivo anche in orario pomeridiano. Oltre questi laboratori, il Foscolo di Teano e Sparanise vanta due grandi biblioteche di Istituto, gli archivi, il laboratorio astronomico, il laboratorio mineralogico e quello di Costruzioni ed impianti, due laboratori per il sostegno, provvisti di libri, materiali, computer e strumenti compensativi. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i laboratori delle due sedi del Foscolo, alcuni dei quali unici nell’alto casertano, come il grande laboratorio Astronomico e quelli dei Minerali e delle acque. Nella sede di Teano, infatti, sono in funzione ben 9 laboratori: due laboratori Scientifici e Tecnologici , due laboratori di Informatica, due Laboratori Linguistici, un laboratorio Costruzioni e Topografia, un laboratorio di Economia Aziendale, un laboratorio di Fisica e Chimica, un laboratorio Astronomico, con annesse stazione sismica e stazione metereologica. Nella sede di Sparanise, invece, sono attivi 8 laboratori: un grande laboratorio Scientifico delle acque, un moderno laboratorio linguistico, tre laboratori di Informatica, un laboratorio di Economia Aziendale ed un laboratorio televisivo in allestimento. Il nuovo laboratorio multimediale, il quarto, è costituito da stazioni informatiche cablate tra di loro comprate grazie ai fondi Ministeriali assegnati alla scuola in seguito alla pandemia da Coronavirus. Oltre a tutti questi laboratori, spiega il preside Paolo Mesolella, la nostra scuola possiede anche due laboratori mobili di informatica con 30 computer che sono stati affidati in comodato d’uso agli studenti sprovvisti di ausili informatici per la didattica a distanza.