Teano. Profili: Pamela Frasca

(di Giulio De Monaco) TEANO Due le surroghe al consiglio comunale di Teano. La più chiara e significativa è quella che vede Pamela Frasca sostituire simpaticamente Cataldo Mario, silenzioso e accorto dimissionario per motivi suoi.

Ora per una serie di concentrazione di circostanze favorevoli il destino vede la combattiva Pamela alla Provincia con il favore e il sostegno di una buona parte dei nostri concittadini che si scaldano a sostenerla a spada tratta in rete. Pamela è psicologa clinica di elette virtù professionali, diretta e combattiva anche sul piano politico e personale. Si muove con scioltezza chiarezza e determinazione. Poco conosciamo del suo itinerario professionale e ancora meno di quello politico, avendo surrogato relativamente da poco l’@bbottonato, simpatico Cataldo defilatosi con britannica flemma, in punta di piedi, senza rumore e con una lapidaria dichiarazione dimissionaria.

Saltando Di Cataldo in Frasca siamo sicuri che Pamela si distinguerà anche in questa competizione elettorale con Piglio professionale e determinazione di Amazzone. Per quello che mi riguarda le auguro il meglio con la speranza che rappresenti la nostra comunità con orgoglio, l’orgoglio dei Sidicini.