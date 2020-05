Teano. Preghiera a San Paride

(di Giulio De Monaco) Di storie sul santo patrono di Teano ne avrò scritte almeno tre Ritenendo superfluo scrivere un’ulteriore storia ripetitiva e forse anche banale invio una preghiera a San Paride scritta da don Michele Lamberti per conto e in nome di Monsignor Sperandeo, probabilmente nei primi anni 50. Pensando di fare cosa gradita a qualche nostro lettore affezionato al santo vescovo la trascrivo, naturalmente per pubblicarla.

Inclito nostro Patrono, glorioso San Paride, eccoci a proclamare umilmente e con il più grande affetto che, come i nostri antenati, dopo la loro conversione, ti ebbero sollecito Protettore e provvido Padre, e pavimenti di età in età questi concittadini a Te sempre si affidarono nelle pubbliche e private calamita’ anche noi imbocchiamo ora la potenza dell’amorevole tuo patrocinio presso l’Altissimo, affinché, o caro nostro Santo, per la tua intercessione, tutte le le celesti benedizioni piovano su di noi; e noi quali veri figli tuoi nello spirito, a mando Gesù Cristo e l’ alma Vergine Maria, Madre di Dio, possiamo essere un giorno con Te eredi della beatitudine nella pace che mai avrà fine. Amen E noi aggiungiamo in occasione di questo dragone chimico. San Paride glorioso non solo padre nella fede, ma Vittorioso sul drago antico liberaci dal covid.