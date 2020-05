Napoli. Presentate più di Centomila domande per Reddito di emergenza

(IlMezzogiorno) Riportiamo l’Andamento delle domande di Reddito di Emergenza e delle richieste di Indennità Covid – 19 per i Lavoratori domestici, trasmessa in redazione dalla filiale romana dell’INPS. I Dati sono aggiornati al 27 maggio 2020. Reddito di emergenza Presentate 100.258 domande da cittadini e patronati:

Totali 100.258 Cittadini 63.140 Patronati 37.118

Indennità Covid – 19 per i Lavoratori Domestici Presentate 44.266 domande da cittadini e patronati:

Totali Cittadini Patronati

44.266 29.659 14.607 La percentuale di trasmissione delle domande da parte dei Patronati è in costante aumento, grazie alla graduale estensione della cooperazione applicativa che consente la trasmissione massiva delle domande.