DIRE-EUROMEDIA: SALVINI E MELONI LEADER CON PIÙ FIDUCIA

(ilMezzogiorno) Roma – Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono i leader politici che ispirano piu’ fiducia agli elettori. Dietro di loro Zingaretti, Di Maio e Calenda. Tajani piu’ di Renzi. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione preistratificato. Salvini ha una fiducia del 31,6% (-0,1); Meloni 23,7 (+1,6).

Dietro di loro Zingaretti ha scavalcato Di Maio. Il segretario del Pd + al 20,5; Di Maio al 20,1. Poi Calenda al 19,9%; Tajani al 15,8 e Renzi all’11,1%. IN CALO LA LEGA, PD-M5S, FDI DOPPIA FI. CENTRODESTRA UNITO AL 47,7% PREVALE SU CENTROSINISTRA AL 31,1 Cala la Lega, calano Pd e Cinquestelle, continua l’ascesa di Fratelli d’Italia che mette nel mirino il Movimento di Beppe Grillo e quasi doppia Forza Italia. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato. In calo la Lega (al 24,6%) che perde dalle europee del 2019 9,7 punti; il Pd (20,8) che perde 1,9 punti. Fdi guadagna 7,5 punti rispetto alle europee e si assesta al 14%; quasi il doppio rispetto a Forza Italia (7,8) che perde 1 punto. Il Movimento 5 stelle perde 1,7 punti ed e’ al 15,4%. Piu’ Europa (1,6) perde 1,5 punti; i Verdi calano dello 0,8 e raccolgono l’1,5% dei consensi. Sinistra italiana guadagna 0,1 e arriva all’1,8%.

Il centrodestra unito (compreso lo 0,8% di Cambiamo di Toti) e’ al 47,7% e prevale nettamente sul centrosinistra al 31,1. CALENDA SUPERA RENZI, TOTI, VERDI E SINISTRA

Azione di Carlo Calenda supera Italia Viva di Matteo Renzi, andandosi a collocare primo tra i partiti nati dopo le elezioni europee del 2019. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato tra il 20 e il 21 maggio. Azione, al 3,2%, supera Italia Viva ferma al 3. Calenda e’

cosi’ sopra a tutti gli altri partiti minori: Toti ha lo 0,8%; i

Verdi l’1,5; Mdp 1%; Sinistra italiana 1,8.

Azione di Carlo Calenda potrebbe valere il triplo se, alle elezioni, si presentasse alleato del Pd. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato tra il 20 e il 21 maggio. Alla domanda “Carlo Calenda e’ il leader del movimento politico Azione. Lei pensa che potrebbe votarlo in un prossimo futuro o esclude di poterlo fare?” il 3,1% degli intervistati risponde “si’, in ogni caso”. La percentuale raddoppia fino al 6,6 per la risposta “si’, se si presentasse da solo (con un’operazione di rottura e un posizionamento indipendente)”.

Addirittura triplica se Calenda si alleasse al centrosinistra: il 9,6 degli elettori lo sceglierebbe “se si presentasse in alleanza col Partito democratico all’interno dell’area di centrosinistra (componente liberaldemocratica)”. Il totale dei disposti a votarlo e’ il 19,3%; mentre il 68,6 dice “no”.

Inoltre, il 28,9% degli intervistati e’ convinto che “Carlo Calenda ha maggiori possibilita’ di risultare vincente e/o di emergere politicamente e mediaticamente” se alleato del Pd e del centrosinistra. La percentuale scende al 20,9 per un Calenda che si presenta da solo. Per quanto riguarda la fiducia calcolata su competenza,

credibilita’ e capacita’ di ricoprire un ruolo, Calenda e’ apprezzato a livello trasversale: 32,3% fra gli elettori del Pd, dal 18,3% di quelli di Forza Italia e dal 15,9 di Fratelli d’Italia.

FRONTE SOVRANISTA Tra gli italiani il fronte delle forze europeiste batte quello dei populisti-sovranisti: 37,1% a 32,8%. È quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato. Nel Pd il 79,8 degli europeisti; 38,1% nel M5S; 30,1% in Forza Italia; 17,1% FdI e solo il 9,2 nella Lega di Salvini. Per quanto riguarda i sovranisti-populisti, il 67,6% sono in Fratelli d’Italia; 65,2% Lega e 47,3% in Forza Italia; il 23,3% dentro il M5S e il 5,3% nel Pd .

SANITÀ REGIONALE, PROMOSSO SOLO NORD-EST Bocciata dalla gestione dell’emergenza coronavirus, la sanita’ regionale va cambiata. Soprattutto al Sud e nelle isole. Promossa solo quella del Nord-Est, che ha avuto nel Veneto la zona piu’ colpita dal Covid-19. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire,

condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un

campione prestratificato. Alla domanda “Parlando di sanita’, anche dopo l’esperienza Covid-19 non ancora conclusa, secondo lei la sanita’ della sua regione necessita di un cambio di politica, di gestione e di organizzazione?” il 53,5% ha risposto si’; il 36,2 no. Gli elettori che piu’ chiedono cambiamento sono quelli del M5S (64,6%); mentre per il 46,4% dei leghisti va bene cosi’. Interessante il dato su base macroregionale. Chiedono un cambiamento il 64,3% degli intervistati al Sud e il 73,3 nelle isole. Solo il 27,3% nel Nord-Est, dove invece il 64,3% si

esprime per nessun cambiamento. CRESCE FIDUCIA IN CONTE, AL 44,3%

Cresce, seppur di poco, la fiducia in Giuseppe Conte, che raccoglie consensi tra gli elettori del Pd, dei Cinque stelle ma anche di Forza Italia. Oggi la fiducia nel premier e’ al 44,3%, con una differenza in piu’ dello 0,3 rispetto all’ultima rilevazione. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione

preistratificato tra il 20 e il 21 maggio. Il 94% degli elettori Cinquestelle ha fiducia in Conte; il 79,1 di quelli del Pd. In Forza Italia e’ quasi un elettore su quattro a fidarsi di Conte: 23,6%.

Il governo gode di una fiducia del 34,8%; in calo dell’1,2.

ITALIANI PREOCCUPATI DA LAVORO E TASSE Il lavoro, il rilancio dell’economia e gli aiuti alle imprese, la riduzione delle tasse. E’ l’economia, nelle sue tante sfaccettature, il tema che piu’ preoccupa gli italiani in questo momento. E’ quanto emerge da un sondaggio Euromedia Research commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato tra il 20 e il 21 maggio.

Alla domanda ‘al di la’ della sanita’ e degli aspetti sanitari legati al Covid-19, qual e’, in questo momento, la sua maggiore preoccupazione che dovrebbe essere inserita nell’agenda del governo? Quale argomento dovrebbe essere trattato prioritariamente dal governo?’ gli intervistati hanno risposto “il lavoro” nel 38,5% dei casi; “il rilancio dell’economia e gli aiuti alle imprese” in 24 su 100; il 23,9% “la riduzione delle tasse”. Erano ammesse risposte multiple. Scivolano in basso argomenti che per settimane sono stati piu’ ‘caldi’ come “l’immigrazione e la gestione degli sbarchi” che preoccupa l’8,8% degli intervistati o “il reddito di cittadinanza” al 3,4.

Gli elettori piu’ preoccuapati dal lavoro sono quelli del Movimento cinque stelle: qui la percentuale arriva al 47,8%. Al Sud (42,4%) e nelle isole (47,5%) i cittadini che mettono il lavoro al primo posto dei pensieri.