Parliamo di Teano. Saluti di riflessione.

(di Giulio De Monaco) TEANO Se interessa qualche aspetto di Teano, di natura archeologica, storica, architettonica, folcloristica e di varia umanità, si accettano suggerimenti e ispirazioni. Vedrò di realizzare qualcosa che va aldilà del ping pong tra il sindaco e i suoi critici non sempre benevoli. La forza e la bellezza di un giornale consiste nella poliedricità e nella varietà. Fortuna che in Teano abbiamo una nutrita falange di giovani speranze che danno contenuto più allegro, più diversificato, più ricco di speranza per questo nostro Paese piuttosto trascurato sotto il profilo storico archeologico artistico architettonico naturalistico Cronistico. Con questa prospettiva e speranza nel cuore saluto affettuosamente i miei nuovi lettori.