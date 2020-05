Aversa. I vincitori del concorso “Ripartiamo con uno scatto”

(Caserta24ore) AVERSA Grande successo per il Concorso Fotografico on line “Ripartiamo con uno scatto” indetto dalla Pro Loco di Aversa, che si è concluso pochi giorni fa.

Il Concorso era rivolto a tutti coloro che avessero i natali ad Aversa anche se residenti all’estero. Difatti numerose le iscrizioni anche oltre i confini italiani: Spagna, Turchia etc.

Il tema: “La Quotidianità ai tempi del Coronavirus” ha ispirato tanti neofiti e professionisti della fotografia, che con entusiasmo hanno raccontato con le immagini le proprie esperienze di vita vissuta.

“La ricerca di un ritratto, un paesaggio, chiaroscuri, soggetti, pose, luci ed atmosfere – dichiara l’Avv. Rosanna Santagata Presidente della Pro Loco di Aversa – che potessero esprimere le sensazioni e le emozioni provate nei giorni trascorsi in isolamento per il Covid 19, hanno prodotto risultati eccellenti.

Dal conteggio dei voti espressi dai visitatori della piattaforma internet dedicata al Concorso sul sito www.prolocodiaversa.it, di concerto con quelli della Giuria Tecnica composta da: l’attrice Veronica Mazza, il regista attore ed autore Francesco Albanese, da Claudio Coluzzi vice responsabile della redazione di Caserta del quotidiano Il Mattino, l’Avv. Rosanna Santagata e il Dott. Luigi Apicella, i vincitori sono: 1° Nappa Carmine; 2° Cevaro Ginevra ; 3° Landolfo Michele.

Premio Giuria Tecnica ad Alfonso Cacciapuoti. Per tutti gli altri partecipanti un attestato di ringraziamento e appena possibile sarà comunicata la data della cerimonia di premiazione”.