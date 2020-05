Teano. Le figlie dei faraoni Merytaton

(Giulio De Monaco) TEANO Mai avrei potuto immaginare da ragazzino quando sentivo parlare di Tutankhamun il faraone dalla maschera d’oro e dei suoi splendori profusi nella sua modesta dimora d’eternità tutti i retroscena labirintici che sconvolsero la famiglia reale e i suoi epigoni. Lasciò una giovane vedova in lacrime , Ankhsenamun terzogenita di Amenofi IV. Le vicende a volte fumose e oscure per mancanza di documenti archeologici, epigrafici, testuali, hanno determinato una curiosità a volte malsana. Chi veramente fu Amenofi IV? Un sovrano illuminato e gentile , un

poeta dell’anima e un maestro spirituale di eccelso livello o un fanatico in cui si condensavano come incubi maligni tutte le turbe di una stirpe in estinzione? Quale fu la successione veridica alll’ambitissimo trono dei Signori

delle due Terre? Chi era Tutankhamun e quali relazioni di parentela intercorrevano tra lui e la famiglia reale? Chi era Nefertiti ? Era Egizia probabilmente figlia del divino padre Ay o effettivamente la Mitanna Tadukhipa figlia del

re Tushratta? Sopravvisse al tormentato consorte o fu accantonata nel palazzo nord della città del disco e poi eliminata senza clamore? Dove stanno le sue spoglie mortali e quelle del marito? Furono tumulate in luoghi introvabili o furono bruciate condannate alla privazione dell’immortalità? Kiya, la seconda consorte di

Ekhnaton era proprio lei la sfumata e labile Tadukhipa e probabile madre di Tutankhamun? Chi fu Smenkhare, l’effimero coregente e successore di qualche stagione? Figlio o fratello del quarto Amenofi o addirittura Il principe ittita Zannanza, se si vuol dare credito alle più recenti e sbalorditive interpretazioni storiografiche? E soprattutto chi fu la regina-faraone che regnò per tre o forse quattro anni di cui recentemente si stanno occupando con maggior foga studiosi e appassionati inseguendo le sue orme sfuggenti ? Passioni e mistero animano questo affascinane periodo dell’Egitto faraonico e ne ravvivano la scena spesso nebulosa, densa di amore e morte, violenza e potere, incenso e delirio, preghiere e cospirazioni, astuzia e innocenza. E dietro tutto questo l’infaticabile studio di turbe di archeologi ed esumatori tenaci alla scoperta di una trama sfilacciata con elementi a volte sconnessi ,che non combinano e che molto spesso determinano una selva di teorie dissonanti.. Chi regnò in Egitto nel breve periodo intercorso tra i regni di Akhenaton (1357-1342) e Tut Ankh Amon (1337-1328)? Uno dei misteri più fitti potrebbe essere risolto da Marc Gabolde. Fin dagli albori della ricerca egittologia grazie a un’iscrizione nella

Tomba Tebana 339 (nella Valle dei re a Luxor) fu conosciuto il nome di Ankhkeperure Neferneferuaton, un sovrano non attestato altrove e troppo presto associato a Smenkhkare: costui non ben identificato (per molti figlio dello stesso Akhenaton e della regina Nefertiti, per altri di provenienza straniera) era comunque ritenuto essere

stato il solo successore di Akhenaton e predecessore di Tut Ankh Amon, l’unico sovrano a sedere sul trono tra i due più famosi. Gabolde ha fatto osservare che Akhenaton a partire dall’ultimo anno del proprio regno associò qualcuno a condividere con lui il comando in una coreggenza destinata ad aprirgli le porte del potere assoluto:

alcune stele e un calco per scultura, conservato al Museo egizio del Cairo (n. 59294), ritraggono Akhenaton nell’atto di esercitare il comando supremo insieme a qualcuno, appunto a un suo correggente. Ma chi poteva essere costui? Gabolde è stato messo sulla buona strada da quella che secondo lui è la fonte maggiormente credibile: la fitta corrispondenza tra la cancelleria diplomatica del Faraone e le rispettive cancellerie dei popoli dell’Antico Vicino Oriente. Sono 380 tavolette d’argilla, scritte per lo più in accadico, ma anche in assiro, in ittita e in urrita; si

tratta di documenti, che riportano relazioni diplomatiche, politiche e commerciali tra l’Egitto e i vari popoli dell’area mediorientale. Si può dedurre da un’analisi sistematica che in una prima fase Akhenaton ha gestito il rapporto con i Paesi limitrofi con l’aiuto di un alto funzionario di una certa età ed

esperienza (chiamato Tutu e forse di origine ittita), ma che in un momento

successivo, deluso dall’operato di Tutu, avrebbe associato nella

gestione della propria politica estera la propria figlia Merytaton (ne dà

notizia un comunicato ufficiale stilato per volontà del re di Babilonia,

che allude a Mayatt, appunto figlia del Faraone egizio).

Merytaton, che doveva avere non più di 17 anni divenne la rappresentante diplomatica del padre e fu da lui associata nel regno come sposa regale. Sarebbe stata allora Merytaton, secondo lo studioso francese, a succedere a Smenkhkare, il cui regno seguì quello di Akhenaton, ma durò un anno solo (così indicherebbe un’etichetta di una giara per vino).

Merytaton con i nomi restò al potere per tre anni. alla sua morte le successe Tutankhamon, favorito anche dal fatto che sposò Ankhesenamun, sorella di Merytaton, che gli aprì le porte al trono. L’intuizione di Gabolde, supportata da una disamina approfondita delle fonti archeologiche e confluita nei volumi “D’Akhenaton à Toutankhamon”e “Akhenaton: du mystère à la lumière”, entrambi per Gallimard), ha il pregio di trovare una soluzione e di fornire una

cronologia plausibile. Inoltre, se le cose stessero così, verosimilmente durante il regno di

Merytaton si sarebbe verificato il ripristino del politeismo tebano. Secondo gli studiosi infine una relazione con il periodo di Merytaton e con le regine sue sorelle potrebbe avere la sepoltura (Kings Valley 63) scoperta in febbraio 2006 a pochi metri dalla tomba del Faraone: sicuramente un laboratorio per la mummificazione in una fase successiva.

Originariamente la nuova tomba sarebbe potuta essere destinata alle principesse imparentate con Akhenaton e Tut Ankh Amun, successivamente per motivi di sicurezza trasferite in una cachette. Di sicuro i momenti marcanti e misteriosi della storia finale della XVIII dinastia che si estingue nella successiva XIX ad opera di due arrampicatori

sociali (Horemheb e Piramesse nonno di Ramsete II) sono indiscutibilmente affascinanti e coinvolgenti come il profumo degli oli balsamici delle loro dimore di eternità, come lo scintillio dell’oro delle loro superbe maschere funerarie.