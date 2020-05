La dama di Teano – parte seconda

(Giulio De Monaco) TEANO …. ” Parla per lui il compare…Ahi! La stele funeraria della bella teanese

Mi riappare tra odore di inchiostro, di cancelleria e carte curiali… La bella di Teano andrà tener compagnia alle statue delle madri di Capua, e nel silenzio raccolto delle sale deserte, alle madri sedute in trono e ai pargoli dormienti, qualcosa avrà da raccontare della sua dolce vita di un tempo.”il professor Maiuri sfuma dolcemente il suo racconto storico antiquario e ci lascia riflettere con nostalgia sulla dolce vita di un tempo. Il parallelo con quella attuale è improponibile. Cosa avrà mai potuto raccontare l’avvenente giovane matrona teanese alle gioviali madri compagni di museo se non che abitava una ricca immensa città splendida e potente sacra alla gente Italica dei Sidicini , venuti dai monti ricoperti di neve e di vaste distese di boschi a sovrapporsi ai signori delle fonti gli ausoni e ad altri ancora, attratti dalla fertilità del territorio, calamitati dalla mitezza del clima e dall’abbondanza di sorgenti e fiumi. Gli autori classici ne avevano parlato e naturalmente scritto contribuendo a confonderci le idee già confuse da un susseguirsi di mi grazioni, di lingue, di commistioni e stratificazioni etniche, di cui spesso si perde il filo per la spilorceria e la frammentarietà delle fonti antiche. Opici osci ausones Aurunci tirreni Etruschi greci Sanniti Volsci e poi i romani, aggressiva macchina bellica forgiata di sangue e muscoli, di nervi di acciaio ed i valorosi condottieri che li sapevano addestrare alla battaglia e alla conquista. Quanta miscela esplosiva e il territorio oltre i monti di Abruzzo e del Sannio guerriero, Granaio naturale, li pronto a soddisfare fame e sete, lussi e vita beata.