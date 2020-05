Caserta. Le associazioni sportive chiedono un incontro con la Provincia

(Caserta24ore) CASERTA La pratica sportiva per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi e per la sua valenza

scientificamente riconosciuta di prevenzione in ambito sanitario è un diritto di tutti i cittadini e

un interesse della collettività; in sostanza lo sport può rendere la vita migliore a tutti in modo

concreto. Dal confronto tra i rappresentati delle Associazioni Sportive che operano quotidianamente sul campo sono emerse diverse criticità sia legate alle concrete difficoltà operative di applicazione delle “Linee Guida per lo svolgimento dell’attività sportiva”, sia alla situazione di diffusa insufficienza funzionale dell’impiantistica sportiva provinciale, in particolare scolastica. Pertanto, è necessario che vengano adottati dagli Enti Locali proprietari degli impianti sportivi, interventi specifici che vadano a integrare, in maniera incisiva, quanto già previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” per ciò che attiene alla ripresa dell’attività sportiva di base in Provincia di Caserta dopo l’emergenza Covid; interventi ritenuti indispensabili per consentire al movimento

sportivo di base di risollevarsi. Allo stato attuale a causa dell’emergenza Coronavirus, l’ associazionismo sportivo, al pari di molti altri operatori economici, non è nelle condizioni di garantire l’equilibrio economico, in quanto non è in grado di coprire i costi di esercizio mediante i ricavi di gestione. E’ serio il rischio di fallimento di molte realtà se non si prevedono misure mirate a favorire la riduzione dei costi, in quanto è sicuro che le nuove prescrizioni operative produrranno un decremento dei ricavi. Le Associazioni Sportive della Provincia di Caserta chiedono quindi:

-di confermare l’annullamento della ingiusta richiesta dei corrispettivi per l’utilizzo delle

strutture sportive per tutto il periodo di sospensione delle attività causata dall’emergenza Covid19 , prevedendo ovviamente anche quelle sospensioni che si dovessero malauguratamente

verificare durante l’anno scolastico/sportivo 2020/2021.

-di deliberare un opportuno slittamento delle sottoscrizioni delle convenzioni, previa modifica

dei regolamenti, in quanto nell’attualità poco coerenti rispetto ad ipotesi di ripresa incerte e

previsioni economiche non stimabili/misurabili; in primis mediante un contenimento delle

tariffe.

-di impegnare le risorse necessarie per ristrutturare le palestre scolastiche, tali da renderle

effettivamente operative post Covid , prevedendo una efficiente ed ordinaria manutenzione.

-di creare un voucher sportivo per le famiglie che si troveranno più in difficoltà alla fine di

questo difficile periodo, da utilizzare presso le ASD seguendo altri modelli di sostegno

sperimentati. Inoltre, è indispensabile ed importante che all’interno del CDA dell’ Agis giungano chiare le istanze

dell’ Associazionismo sportivo, di fatto ultimamente disattese. Per cui, si chiede che venga

introdotta una norma che obblighi d’ora in avanti il Delegato Coni a consultare preventivamente le

associazioni. Pertanto, le Associazioni Sportive chiedono un incontro urgente con il Presidente della Provincia e

dell’Agis, finalizzato a trovare le giuste e coerenti misure che possano concretamente fornire una

risposta positiva alle aspettative delle ASD .

In questo momento così critico è indispensabile concertare azioni che infondano fiducia e speranza

nel futuro dello sport nella nostra Provincia, nella convinzione che questa drammatica emergenza

possa costituire anche una grande opportunità di rilancio dello sport di base.

SOSPORT- ASSOCIAZIONI PROVINCIA di CASERTA