Teano. Cantami o diva…

(Giulio De Monaco) TEANO Il giornale è ora la sterminata pianura di Troia. Dopo tanti duelli di minore entità si assiste a quello ciclopico tra Claudachille e Sandrettore. Il possente guerriero difende la memoria dell’amico estinto, non ha più la bellissima armatura confezionatagli dallo zoppo Efesto, commissionatagli dalla madre dell’eroe Teti. L’eroe Troiano aveva spogliato il caduto, lasciandolo lì sulla pianura rowente, vestito da Adamo. Riveste il colossale guerriero, lentamente, quindi le armi di riserva,altrettanto splendide e passate a pulitura col sidol, ugualmente scintillanti. Intanto i maggiorenti della spedizione stanno a consiglio sotto la megagalattica tenda del re dei re Agamennone Zanni. La conclusione della tenzone questa volta volta non ha né vinti né vincitori. Chi perde è sempre Troia. Persino il sommo Giove è annoiato e impegna il suo tempo a rileggersi le avventure di Bibi’, Bibo’ ,capitan Cocoricò, la Tordella e l’ispettore, poi mentre i due eroi continuano un’interminabile epica sfida passa all’avventura del signor Bonaventura ,per poi concludere con un filmetto leggero di Gianni e Pinotto. E ‘ ormai notte e un’ epica luna luna strizza l’occhio a una marea di Stelle. E i due eroi tutto sommato soddisfatti vanno a riposare meritatamente l’uno con Briseide dalle belle forme figlia di Priamo, l’altro a farsi una bella bevuta col tresette col morto insieme a Ulisse Tammaro. A dire il vero avrebbe preferito la compagnia della tornita ninfa Sabrina. Ma tutto è bene quel che finisce bene, nessun morto, nessuna sconfitta , nessuna ferita grave. Dal canto nostro noi teanesi preferiremmo un giornale meno monocorde, meno sfoghi personali, meno muro del pianto. Gradiremmo leggere più di musica, di sport, magari anche di parapsicologia, ufologia, recensioni di libri gialli, di moda, di umorismo che a dire il vero ci manca da morire. Bah come dice il saggio cinese chi si contenta gode.