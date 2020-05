Napoli. Premio “Eroi del Sorriso”, Iannelli premia i ragazzi meno fortunati

(IlMezzogiorno) NAPOLI Nella Pandemia si è svolto un grande evento di solidarietà Premio “Eroi del sorriso” nella giornata di domenica 24 maggio. Una bella iniziativa ideata dall’Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli, che ha voluto premiare con un diploma di merito tutti i ragazzi speciali affetti da varie sindromi, che con la loro bravura e personalità hanno espresso i propri talenti nella musica, nel canto, nel ballo, e nella poesia. Questi angeli terreni hanno avuto modo di esprimere i loro sogni nella realtà vivendo una giornata indimenticabile e inviando le loro esibizioni attraverso dei mini video sul seguitissimo social facebook dell’attore Iannelli. Lo stesso ha voluto rendere visibili gli invisibili e dare voce a chi non ha voce in questa società. Il premio “Eroi del Sorriso” è stato condotto da Francesco Di Maro e Francesca Giovelli, protagonisti con le loro specialità ai contest gastronomici “Io resto a casa e cucino le specialità”.Testimonial della manifestazione è stato il campione del mondo della nazionale Italiana parolimpica Francesco Iannelli. Una giornata densa di emozioni per i ragazzi e per i loro genitori, che hanno dato una lezione di vita a tutti noi. https://www.youtube.com/watch?v=TCRGg6JrHN8&feature=share&fbclid=IwAR3taMJPlPJ6QqUtcxPb0yMy8obXZ_AR4QPhrxcFPnlbzGVjMs9PeDVEQ08