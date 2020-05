Caserta. Mascherine Lions per la parrocchia di Sant’Augusto

(Caserta24ore) CASERTA Prosegue l’impegno del Distretto Lions 108/Y/a in favore del territorio per l’emergenza coronavirus. Ieri mattina alla Parrocchia di Sant’Augusto sono state consegnate 250 mascherine TNT ( tessuto non tessuto) che il parroco don Mario metterà a disposizione delle fasce più deboli delle anime affidate alla sua cura, residenti ed assistiti della Tenda di Abramo. Si è trattato soltanto di uno dei molteplici interventi svolti dai 133 Clubs compresi tra Campania, Basilicata e Calabria con un impegno complessivo di € 317.034,OO. Per la provincia di Caserta sono stati approntati presidi sanitari, dispositivi per protezione individuale e donazioni per un totale di € 35.273.00. La testimonianza di solidarietà lionistica è stata portata dal presidente della ottava zona Antonio Tisci con i presidenti dei Clubs Caserta Host ( Domenico Petrillo), Caserta Real Sito di San Leucio ( Giovanni Imparato), Caserta Reggia (Maddalena Ventrone, presidente incoming),Caserta Villa Reale New Century (Cabiria Falco)e dagli officers distrettuali Mauro Sellitto ed Alberto Zaza d’Aulisio. Il service distrettuale, monitorato dal governatore Nicola Clausi, ha consentito ai Clubs di Caserta di beneficiare gli Ospedali Sant’Anna e San Sebastiano del capoluogo ed il Covid Hospital di Maddaloni con la donazione di due ventilatori polmonari accessoriati.