A volte un’immagine vale più di mille parole — e questa mi ha lasciato senza.

(da Avaaz) Una madre affamata, in India, piange con in braccio suo figlio: è in fila per un po’ di cibo ma si è appena accorta che non è rimasto niente. Le Nazioni Unite ora avvertono che siamo “sull’orlo di una carestia di proporzioni bibliche” con oltre 250 MILIONI di persone a rischio! Gruppi locali e operatori umanitari stanno lavorando senza sosta contro questa ‘pandemia della fame’, facendo il possibile per dare cibo a bambini affamati e disperati, e al tempo stesso combattere il virus. Ma i fondi sono ridottissimi e hanno bisogno del nostro aiuto! Siamo una rete di 60 milioni di persone: possiamo raccogliere urgentemente una cifra senza precedenti, e donare ogni singolo centesimo a chi sta nutrendo chi ha fame, e salvando vite dal COVID-19. Partecipa a questo epico sforzo globale perché nessuno debba vedere i propri figli morire di fame: avaaz@avaaz.org

Marigona, Bert, Mike, Martyna, Sofia, Meetali, Francesco e tutto il team di Avaaz