L’Associazione Vittime del Dovere vuole riportare i boss in carcere

(ilMezzogiorno) Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte

Al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese

Al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini

Al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede

Al Presidente del Senato della Repubblica, Elisabetta Casellati

Al Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico

Alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno

delle mafie e sulle altre associazioni criminali

Alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica

Alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati

Ai Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Oggetto: Gentile richiesta di tempestivo intervento volto a riportare i boss della criminalità organizzata

in carcere, evitare altre scarcerazioni ed accertare le reali responsabilità di una vera e propria

catastrofe penitenziaria L’Associazione Vittime del Dovere, i cui scopi sono la salvaguardia della memoria dei rappresentanti delle Istituzioni colpiti dalla criminalità comune, organizzata e terrorismo, la tutela dei diritti delle loro famiglie, la valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine, Forze Armate e dalla Magistratura e più in generale la promozione del rispetto dei valori di giustizia, legalità e solidarietà all’interno del nostro Paese, trasmette la presente urgente richiesta di tempestivo intervento volto a riportare i boss della criminalità organizzata in carcere, evitare altre scarcerazioni ed accertare le reali responsabilità.

Domani si celebrerà 28° Anniversario della Strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie

Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, riteniamo coerente

e necessario onorare la memoria di tutti coloro che hanno offerto la propria vita in nome dello Stato proponendo

azioni concrete che possano garantire reale giustizia.

In data 8 maggio abbiamo trasmesso un documento di sintesi di tutto il lavoro svolto dall’Associazione Vittime

del Dovere finalizzato ad impedire l’inaccettabile esodo di centinaia di pericolosi boss responsabili di efferati

crimini che hanno insanguinato il nostro Paese negli ultimi decenni. In poche settimane sono stati annullati

anni di lotta al fenomeno mafioso (Relazione in allegato).

Questi nostri insistenti appelli, fatti di note, lettere, comunicati stampa, interrogazioni parlamentari inviati

ripetutamente al Ministero della Giustizia e al Governo sono stati totalmente inascoltati. Purtroppo, i fatti

dimostrano che i timori crescenti, da noi palesati nel corso delle settimane, erano non solo fondati, ma hanno

visto drammaticamente la loro realizzazione.

Il nostro lavoro è proseguito ininterrottamente con l’invio di una nota integrativa in data 13 maggio, anche ad

essa non è stato dato alcun riscontro (Nota integrativa in allegato).

Dal 9 marzo ad oggi le nostre istanze sono state ampliate, dato il continuo evolversi della situazione normativa

in risposta all’emergenza sanitaria, e completate, a seguito di una analisi più approfondita dei recenti DL che

sono in esame in Parlamento.

Per questa ragione e a causa dell’assenza di qualsiasi risposta, ci siamo determinati a chiedere la

partecipazione personale e diretta delle Vittime del Dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che

compongono la nostra grande famiglia, invitando a trasmettere una specifica istanza di intervento alle

Istituzioni in indirizzo, così che l’unione delle nostre voci faccia giungere la nostra indignazione forte e

chiara al Governo, affinchè vengano adottate immediate ed improcrastinabili misure concrete di lotta

alla criminalità organizzata, come di seguito evidenziato.

• Accoglimento delle seguenti proposte di emendamenti nel primo provvedimento normativo di

prossima approvazione:

1. “i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis II comma O.P., quelli in regime di Alta

Sicurezza nonché i detenuti con fine pena non superiore a diciotto mesi, anche se costituente

parte residua di maggior pena, salvo che la pena già̀ scontata afferisse a reati di cui all’art. 4

bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, non possono usufruire della

beneficio di cui all’art. 123 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla L.

24 aprile 2020, n. 27”

2. “i permessi di cui all’art. 30 bis nonché la detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter della

Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, possono essere

disposti solo previo parere vincolante del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in

ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata

ed alla pericolosità del soggetto”

3. “le disposizioni relative ai colloqui di cui all’articolo 4 del D.L. 10 maggio 2020 n. 29 non sono

applicabili ai detenuti sottoposti ad art. 41 bis II comma o.p. e a quanti condannati per reati di

cui all’articolo 4 bis o.p.”

• Introduzione di un nuovo reato per il possesso e/o l’utilizzo in carcere di cellulari da parte dei

detenuti

• Ritiro della circolare DAP del 21 marzo 2020

• Revoca della concessione all’utilizzo di Skype disposta dal DAP per i detenuti del circuito

detentivo Alta Sicurezza

• Revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena per quei detenuti che ne

siano stati ammessi

• Accertamento, verifica e sanzionamento delle responsabilità di coloro che a vari livelli hanno

ignorato e/o omesso segnalazioni di pericolo e non hanno posto in essere concrete azioni di

intervento

• Istituzione di un tavolo di lavoro di Vittime del Dovere, terrorismo e criminalità organizzata in

seno al Ministero della Giustizia