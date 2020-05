Cancello ed Arnone: Esposizione di un lenzuolo bianco per la giornata della legalità.

(Caserta24ore) CANCELLO ARNONE Domenica 23 maggio, davanti la Casa Comunale, è stato esposto un lenzuolo bianco per

ricordare la strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Da quel momento, il 23 maggio è diventata la data simbolo nella lotta contro tutte le

mafie e a difesa della legalità. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ambrosca, ha deciso di dedicare

questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria, accogliendo la proposta di Maria Falcone, Presidente della fondazione intitolata a suo fratello Giovanni e condivisa dall’Anci Campania. Celebrare la giornata della legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci significa non solo onorare quelle morti ma anche e, soprattutto, esaltare quelle vite che, fino all’estremo sacrificio, hanno compiuto il proprio dovere per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione.