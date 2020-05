FASE 2: L’UBI CELEBRA IL VESAK CON TAVOLA ROTONDA

(ilMezzogiorno) Sabato 30 maggio 2020, l’Unione Buddhista Italiana celebrerà la tradizionale festività del Vesak in diretta streaming dalle 15.00 alle 18.00 sui propri canali social (Facebook, Instagram e Youtube). Il titolo dell’edizione 2020 della festa buddhista che commemora la nascita, l’illuminazione e il parinirvāṇa del Buddha storico sarà “Torniamo a vivere!”, un’occasione di riflessione comune sulle conseguenze della crisi dovuta al coronavirus anche sul nostro modo di vivere. Alla tavola rotonda virtuale, prenderanno parte diversi esponenti del mondo della società e della cultura italiana: Cesare Zucconi, segretario generale dalla Comunità di Sant’Egidio. A presentare il Vesak2020 e introdurre i lavori della conferenza online saranno il presidente dell’Unione Buddhista Italiana, Filippo Scianna, e il presidente dell’Unione Buddhista Europea, Ron Eichorn. Modera Stefano Bettera.

“La pandemia del Coronavirus – afferma l’Ubi – è una prova ardua ma anche l’occasione per una riflessione profonda sul nostro sistema di vita. Perciò serve un nuovo paradigma, proprio ora, per affrontare e convivere con la fragilità, per immaginare nuove relazioni sociali, per ripensare il nostro sistema di vita sul pianeta. La ripartenza sarà un’occasione per reinventare anche i luoghi dello stare insieme, della musica, dell’arte, della cultura, dell’educazione, del pensiero e dello spirito. Se di un nuovo paradigma c’è bisogno, nel definirlo il Buddhismo può svolgere un ruolo importante. Ecco perché, in occasione della celebrazione del Vesak, abbiamo organizzato una giornata di riflessione e confronto su questa esperienza in modo che possa trasformarsi in un’eredità interiore e capace di reale trasformazione”.