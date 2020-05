Raiuno in prima serata venerdi’ ripropone la vicenda di Peppino Impastato a 42 anni dal suo assassinio da parte della Mafia

Venerdi’ in prima serata Raiuno ripropone il film che narra la vicenda umana di Peppino Impastato nella ricorrenza del 42^ anno del suo assassinio da parte della Mafia. A darne notizia il fratello Giovanni Impastato, come “Comitato di Operazione Colomba” che chiede di diffondere al massimo la notizia di venerdì 22 maggio quando su Rai1 in prima serata andrà in onda lo sceneggiato su sua mamma Felicia. Giovanni Impastato ci tiene tantissimo perché, oltre che ad essere un bel ricordo di quella grande donna, vuole dimostrare alla Rai, con la quale ha tanto insistito perché sia trasmesso in prima serata, che lo sceneggiato avrà una audience adeguata. Giovanni ringrazia anche a nome di Felicia e di Peppino quanti daranno la massima diffusione della notizia.