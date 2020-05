Mondo Libero dalla Droga, Sabato 23 maggio webinar gratuito

(Caserta24ore) CASERTA Continua l’impegno per il progetto “STOP Droga” dei volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga. Sabato 23 Maggio, alle ore 19.00 i volontari terranno un webinar gratuito di prevenzione alle sostanze stupefacenti dal titolo “La Verità sulla Droga” che si occuperà di parlare dei reali effetti sia a livello fisico sia a livello mentale. Nell’ultimo webinar era presente la Dott.ssa Barbara Pallaro della Polizia Municipale mentre sabato prossimo affiancherà i volontari la Dott.ssa Francesca Marcon, biologa nutrizionista. Come seconda parte dell’incontro parlerà Vincenzo, un ragazzo che è riuscito a uscire dal tunnel della droga che racconterà la sua testimonianza. Questo progetto prevede altri prossimi incontri al fine di arrivare ai ragazzi prima che arrivino gli spacciatori o le sostanze stesse in un secondo momento. Per questo da anni l’associazione si presta negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti. “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard A nessuno – in particolare ai giovani – piace sentire una predica su ciò che si deve o non si deve fare. Per questa ragione Mondo Libero dalla Droga fornisce informazioni scientifiche e non valutazioni morali, che permettono ai giovani di comprendere cosa è effettivamente la droga, in modo che una persona possa valutare in modo indipendente e decidere di non assumere droga in primo luogo.

Per qualsiasi informazione chiama il numero 391.438.1933 (Valentina).