Treviso, lettera di Gabriella Danieli, indirizzata al suo Vescovo Mons. Michele Tomasi

(Gabriella Danieli) TREVISO Lettera aperta a Sua Eminenza Mons. Michele Tomasi; In quanto fedele della Chiesa cattolica, ho il dovere di esortarla a modificare, le sue disposizioni riguardo le modalità nell’amministrare il Santo sacramento, durante la s Messa, con guanti usa e getta, al fine di gettare il Sacro Corpo di Gesù Cristo vero Dio, presente nei frammenti, nella spazzatura. E a ritirare l’obbligo per i fedeli di fare la comunione in mano, in quanto, per la legge ecclesiastica REDEMPTIONIS SACRAMENTUM al n. 91, trattasi di abuso:

” Non è lecito al sacerdote negare la COMUNIONE al fedele che la vuole ricevere in ginocchio e sulla lingua”.

In tempo di finita pandemia, visto che col plasma, si è scoperto si possa guarire perfettamente dall’influenza covid 19, diventa inaccettabile che la Chiesa, sovrana e indipendente, possa assoggettarsi alle ingiusta disposizioni di un governo ateo, che si arroga il diritto anticostituzionale di vietare il culto prima e di intromettersi ora, nel modo di esercitarlo, contravvenendo gravemente al concordato tra stato e Chiesa (concordato bis del febbraio 1984).

Mons. Michele Tomasi, la chiesa cattolica insegna che la s. messa non è, come per gli eretici protestanti, un semplice radunarsi attorno ad una mensa, ma è il SACRIFICIO D’ESPIAZIONE DI CRISTO, che si rinnova realmente e sostanzialmente sull’altare, e si OFFRE A DIO COME ESPRESSIONE DI SUPREMO CULTO DI ADORAZIONE A LUI! ORA MI RISPONDA, MONSIGNORE: È OLTRAGGIANDO CON I GUANTI IL SACRO CORPO DI CRISTO, E GETTANDOLO NEL CESTO DELL’IMMONDIZIA, ATTRAVERSO I FRAMMENTI RIMASTI NEI GUANTI, CHE LA CHIESA DI TREVISO DOVREBBE DARE IL SUPREMO CULTO DI ADORAZIONE A DIO? È FORSE OBBLIGANDO I FEDELI A COMMETTERE IL SACRILEGIO DI TOCCARE CON LE MANI NON CONSACRATE IL SACRO CORPO DI DIO E OBBLIGANDOLI A CALPESTARLO NEI FRAMMENTI, CHE SEMPRE CADONO NELLE MANI, CHE LA CHIESA DI TREVISO INTENDE DARE IL SUPREMO CULTO DI ADORAZIONE A DIO DURANTE LA MESSA? Mons. Tomasi, lei non può obbligare i sacerdoti a celebrare tali messe sacrileghe, così come non può obbligare i fedeli a parteciparvi col ricatto, visto che, essendo rimasti privati da mesi dei s. sacramenti, sarebbero disposti anche a commettere sacrilegio pur di ricevere GESÙ EUCARESTIA. Eminenza, qualora non volesse ritirare le sue disposizioni, e adeguarle alle norme della CHIESA CATTOLICA, per il bene spirituale della comunità, sarò costretta ad informare la “Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti” (c/o 00120 CITTA’ DEL VATICANO) ad intervenire.

Dalla “Redemptionis Sacramentum” n.169: “Quando si compie un abuso nella celebrazione della sacra Liturgia, si opera un’autentica contraffazione della Liturgia cattolica. San Tommaso: «incorre nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa». In attesa di un incontro come da lei promessomi personalmente, nella festa di s Francesco di Sales, nella chiesa delle Visitandine, e di una sua cortese sollecita risposta, le porgo distinti saluti.

Gabriela Danieli Treviso