Caserta. Torna la movida giovanile nei centri casertani

Con l’allentamento delle misure restrittive della libertà di circolazione, torna nelle piazze della provincia la movida giovanile.

Seppur distanziati, con la mascherina ed evitando gli assembramenti, molti giovani non si sottraggano dallo “sfizio” di bere nei parchi della provincia.

Così ad esempio nella villa comunale di Calvi Risorta una mole di bottiglie di birra giaceva abbandonate sui muretti. Tre volontari capeggiati da Nicola Cipro (nella foto), hanno provveduto ad inserire le bottiglie di vetro in dei sacchi per agevolare il lavoro degli operatori ecologici.

VI è da dire che sabato sera i bar dovevano ancora fornire all’esterno le consumazioni e tal cosa lascia ben sperare per il futuro, quando i vuoti potranno essere lasciati negli appositi contenitori dei bar.