Caserta. Apriamo i giardini comunali alle persone con disabilità

(Caserta24ore) CASERTA Si è svolta sabato pomeriggio l’assemblea in diretta facebook della rete Caserta Solidale, per illustrare la proposta protocollata al Comune di Caserta, di aprire e gestire gli spazi verdi per consentirne l’accesso a partire dalle persone con disabilità. Hanno partecipato gli attivisti di Città Viva e Villa Giaquinto, portando le esperienze di 3 giardini pubblici gestiti dai cittadini e sottratti all’abbandono; Raffaele Lauria del Wwf Caserta e in rappresentanza del Comitato per la tutela di Piazza Padre Pio; Michele Tarallo, della onlus Idea Chiara che si occupa di inclusione e disabilità. ll’assemblea, erano stati invitati a partecipare anche il Sindaco, il Vicesindaco e tutti gli assessori della giunta ma nessuno di loro è intervenuto. La rete Caserta Solidale propone l’apertura di 7 spazi verdi cittadini, oggi chiusi, anzitutto alle persone con disabilità, per poi gradualmente consentire l’accesso a tutta la cittadinanza. Il decreto del 26 aprile lo consente, e non ci sono state ordinanze regionali o comunali a vietarlo. Eppure, non si sa perché, a Caserta i giardini comunali continuano ad essere chiusi. Ci riferiamo a spazi verdi che prima erano vissuti dai cittadini- come Villa Giaquinto, le Ville di Parco degli Aranci e via Arno, Piazza Padre Pio. La nostra proposta al Comune tocca però anche altri 3 giardini pubblici, che da tempo sono assurdamente chiusi alla cittadinanza e che proprio adesso andrebbero riaperti, per evitare assembramenti e situazioni pericolose nei pochi spazi verdi rimasti. Ci riferiamo alle aree chiuse della Flora, di Parco Maria Carolina e della Villa Comunale di via Acquaviva. Questi 7 spazi verdi sono oggi sottratti alla città. Siamo a circa 3 mesi dall’inizio della quarantena, è questo il momento in cui un’Amministrazione dovrebbe riaprire gli spazi come consentito dalle norme vigenti perché questo è strettamente connesso alla salute dei cittadini, al benessere e alla vivibilità. Un’Amministrazione oggi più di ieri, dovrebbe dialogare con le associazioni che da anni gestiscono alcuni spazi verdi per conto del Comune e confrontarsi su come riaprili in sicurezza. Il Comune di Caserta sa che ci sono decine di volontari competenti, con esperienza e pronti ad impegnarsi, eppure sceglie la strada del silenzio.

Gli spazi restano chiusi ed aree aperte come la S. Gobain diventano affollate e poco sicure, poiché le uniche che consentono ai cittadini di godere di un po’ di verde. Pensiamo che la proposta di garantire l’accesso alle persone con disabilità sia ragionevole, sono tra le persone che più di tutti hanno sofferto per questa quarantena. Questa proposta ben si concilia con l’esigenza di controllare gli ingressi ed evitare assembramenti nel primo periodo.

Eppure il Comune non risponde e non parla coi propri cittadini. Questo accade tanto per gli spazi verdi, quanto per gli spazi sociali che pure andrebbero aperti per affrontare al meglio questa fase e le successive: per garantire sicurezza sanitaria e sociale, per permettere a chi è in difficoltà di ricevere assistenza per presentare domanda per un sussidio, a chi ha figli di iscriverli ad attività educative gratuite, a chi è anziano di stare in compagnia e impegnato. Questa città ha saputo affrontare la fase 1 con grande spirito di comunità, molti i volontari che si sono adoperati per aiutare chi era in difficoltà e oggi quegli stessi volontari chiedono un dialogo al Comune perché non basta quanto fatto finora, bisogna fare molto di più per le necessità di tutti.